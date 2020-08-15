Десятки женщин выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве, чтобы поддержать протестующих. Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».
«Живая цепь» растянулась примерно на 500 метров.
В руках участницы акции держат белую ленту. Многие из них пришли в белых одеждах и с цветами.
Рядом с посольством Белоруссии также стоят активисты движения НОД.
Полиция просит участников акции не загораживать проход гражданам. Возле посольства полицейские задержали одного человека, однако принимал ли он участие в акции, не уточняется.
Десятки женщин выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве – корреспондент
Десятки женщин выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве, чтобы поддержать протестующих. Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».