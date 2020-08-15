Группа «Би-2» и певица Диана Арбенина выступили в поддержку протестующих в Белоруссии

В обращении к белорусам Арбенина говорится, что самое главное сейчас – остаться в живых. Музыканты «Би-2», рок-группы, образованной в белорусском Бобруйске, записали видео, в котором просят сотрудников силовых структур прекратить воевать с собственным народом. Ранее сегодня с призывом прекратить насилие выступили белорусские спортсмены — бывшая первая ракета мира Виктория Азаренко и футболист московского ЦСКА Илья Шкурин. 20-летний игрок написал у себя в инстаграме, что не будет играть за национальную команду, пока действует режим Лукашенко.
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Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..