Группа «Би-2» и певица Диана Арбенина выступили в поддержку протестующих в Белоруссии

В обращении к белорусам Арбенина говорится, что самое главное сейчас – остаться в живых. Музыканты «Би-2», рок-группы, образованной в белорусском Бобруйске, записали видео, в котором просят сотрудников силовых структур прекратить воевать с собственным народом. Ранее сегодня с призывом прекратить насилие выступили белорусские спортсмены — бывшая первая ракета мира Виктория Азаренко и футболист московского ЦСКА Илья Шкурин. 20-летний игрок написал у себя в инстаграме, что не будет играть за национальную команду, пока действует режим Лукашенко.