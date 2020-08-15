Белорусское госагентство БелТА сообщило о телефонном разговоре Александра Лукашенко и Владимира Путина. Отмечается, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в республике. Подробности беседы не приводятся. Ранее сегодня Лукашенко заявил об элементах внешнего вмешательства в события в Белоруссии. Президент республики сказал, что это угроза не только его стране, но и России, поэтому он намерен связаться с Владимиром Путиным.