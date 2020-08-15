Сотни людей выстроились живой цепью у посольства Белоруссии в Москве

Большинство участников акции-женщины, в руках у них цветы, сообщает с места событий наш корреспондент. Полиция, в целом, не вмешивается, но один участник был задержан. Причина пока неизвестна. Акции солидарности с протестующими в Белоруссии проходят у дипмиссии ежедневно после президентских выборов в республике.