В Минске прощаются с первым погибшим участником протестов. К месту гибели 34-летнего Александра Тарайковского пришли тысячи человек, передает ТАСС. Люди выстраивались в цепи с цветами в руках. По утверждению властей, Тарайковский скончался якобы из-за попытки бросить взрывное устройство в силовиков. Родственники уверены, что его застрелили во время столкновений. Тем временем, на площади Независимости в Минске вновь собираются протестующие.
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