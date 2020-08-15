В Башкирии задержаны более 30 активистов, протестующих против вырубки леса на горе Куштау

Очевидцы сообщают, что задержания проводились жестко, люди кричали и просили не ломать им руки.

Палаточный лагерь протестующих был разгромлен. Изначально сообщалось, что это сделано силовиками, однако на видео с места заметно, что палатки ломают люди в штатском или в камуфляже, но без отличительных знаков и с закрытыми лицами.

Журналисты сообщают, что для разгона защитников Куштау применяют дубинки, газ, светошумовые гранаты. Избивают в том числе журналистов – легкую травму руки получил корреспондент портала Проуфу Рамиль Рахматов.

Он сообщил «Эху», что большую группу «титушек» привел глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. По его команде, один из налетчиков разбил камеру журналисту Mash. Сам Абдрахманов, как рассказывают очевидцы, пришел в палаточный лагерь со словами «Это моя земля».

Гора Куштау была отдана под разработку «Башкирской содовой компании» в прошлом году.