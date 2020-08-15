В России начали производство вакцины от коронавируса

Она была зарегистрирована в минувший вторник.

В Министерстве здравоохранения объявили о том, что в производство запущены первые партии вакцины «Спутник V», которую разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Они предназначены для медицинских работников, которые согласились привиться.

Где именно сегодня производят вакцину, в сообщении ведомства не указано. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что этим займутся компании «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм», которые располагаются во Владимирской, Московской и Ярославской областях.

В свою очередь сервис «Справочник врача» вчера опубликовал результаты опроса, согласно которым 52 процента медработников сказали, что не готовы сделать себе эту прививку. Большинство опрошенных не видят достаточных доказательств эффективности вакцины, а почти половину смутил тот факт, что её разработали за очень короткое время.

Предполагается, что вакцина «Спутник V» поступит в гражданский оборот с начала следующего года.