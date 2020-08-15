Украинский президент Владимир Зеленский возмущен решением Минска отдать Москве задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»

Украина ранее требовала их выдачи в связи с тем, что многие наемники принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

«Это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях», написал в телеграм-канале Владимир Зеленский о действиях белорусских властей. Он подчеркнул, что людей, которые безусловно имеют отношение ко вмешательству во внутренние дела Белоруссии и Украины, пренебрегая доверием Киева, демонстративно передали России. Зеленский убежден, что последствия будут трагическими – бойцы ЧВК Вагнер вернутся к своему привычному занятию: распространению войны и насилия, как это произошло в Донбассе. Но избежать ответственности, в заключении подчеркивает украинский лидер, никто не сможет. Ранее офис президента распространил более сдержанное заявление в котором говорилось о том, что украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения от Минска. О возвращении 32 россиян на родину стало известно накануне. Сообщалось, что в России уголовное преследование им не грозит. Почему белорусские власти, подозревавшие наемников в подготовке массовых беспорядков, отпустили их, неизвестно. По данным источника агентства «Интерфакс», Минск каких-либо условий не выдвигал.

Киев требовал экстрадиции 28 из 32 задержанных, поскольку их подозревают в участии в боевых действиях на стороне донбасских сепаратистов. Девятерым из них были предъявлены обвинения в терроризме.