В Москве проходит акция солидарности с протестующими в Белоруссии у здания посольства республики на Маросейке.

В Минске в эти минуты прощаются с погибшим активистом Александром Тарайковским. О том, что происходит в столице Белоруссии и событиях, которые этому предшествовали, расскажет Андрей Гаврилов.

Завтра в центре Минска оппозиция намерена провести общегражданский марш «За свободу». Тем временем лауреаты фонда президента Белоруссии в знак протеста отказались от званий и привилегий, пишет портал tut.by

Возле станции метро Пушкинская к западу от центра Минска собрались тысячи людей. Они принесли портреты погибшего в начале недели в ходе столкновений с омоном. В руках у людей цветы, они зажигают свечи. Акция началась с минуты молчания. На этом месте сразу после гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского появился народный мемориал, силовики несколько раз его уничтожали, но цветы на Пушкинскую приносили снова. Родственники и друзья прощаются с погибшим в узком кругу. Они не верят в версию МВД о том, что Тарайковский погиб при взрыве самодельного устройства. И считают, что к его смерти могла привести светошумовая граната, брошенная силовиками.

По всей Белоруссии вчера прокатилась волна забастовок на десятках предприятий. рабочие отказывались признать итоги выборов, требовали отставки Лукашенко и освободить всех политических заключённых. Люди, которые выходили из изолятора в Минске, рассказывали, что им пришлось там пережить. Среди них житель столицы Михаил Мельников, он рассказал телеканалу Дождь, что вышел в магазин и был арестован.

В Минске и других городах люди вчера вставали в живые цепи, они растянулись на несколько километров. К школам и гимназиям, где были избирательные участки, белорусы несли свои грамоты, медали, цветы и венки. Вечером большая колонна — по оценкам местных СМИ около 15-ти тысяч человек, в ней были и бастующие рабочие Минского тракторного завода, пришла к Дому правительства в центре города. Соцсети обошли фотографии и видео, на которых омоновцев, опустивших щиты, обнимают девушки и дают им цветы. Возле дома правительства прошел массовый митинг, на нём люди потребовали отставки Александра Лукашенко. Всё прошло без инцидентов. Люди ушли, пообещав сегодня снова собраться в этом месте. На ступеньках здания КГБ неподалёку от дома правительства жители Минска устроили мемориал со свечками, цветами и плакатами. На одном из них было написано «Извинений мало!», кто-то оставил рисунок с омоновцем, которому девочка дарит цветок, а он замахивается дубинкой, под этим подпись «Обыкновенный фашизм».

Александр Лукашенко намерен связаться с российским президентом. Он считает протесты в Белоруссии прямой угрозой в том числе и российской стабильности.

Александр Лукашенко также пожаловался на фейки, цель которых – создать у народа «подленькое настроение».

По мнению независимого политолога Дмитрия Орешкина, для белорусского президента сейчас остается лишь один выбор – просить помощи у Владимира Путина и позже делить с ним власть.

Дмитрий Орешкин напомнил, что на протяжении всего правления Лукашенко колебался между Европой и Россией, но теперь простора для маневров у него не остается.