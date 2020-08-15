Министерство просвещения разрешило родителям школьников участвовать в составления меню в столовых. Как передает ТАСС со ссылкой на министерство, родители должны обратиться с просьбой о включении в комиссию либо к руководству школы, если учреждение кормит школьников собственными силами, либо к оператору питания. Обеспечивать питанием в школах должны учеников с первого по четвертый класс включительно.
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