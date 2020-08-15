В Башкирии протестующие против вырубки леса на горе Куштау сообщили о столкновениях

По их словам, приехали сотрудники ОМОНа и частных охранных предприятий, которые начали разгон активистов, чтобы могла проехать спецтехника. Защитники горы говорят, что против них применили слезоточивый газ. Как передает издание «Медиазона», в автозаки попали 25 человек. Гора Куштау была отдана под разработку «Башкирской содовой компании» в прошлом году.