США и Польша подписали соглашение об усиленном военном сотрудничестве. В Варшаву для этого приехал американский госсекретарь Майк Помпео. С польской стороны документ подписал министр обороны Мариуш Блащак. Как передает РИА Новосьти, соглашение, в частности, предусматривает увеличение на одну тысячу численности американского военного контингента в Польше, перебазирование в республику командования пятого корпуса сухопутных войск США. В настоящее время в Польше расквартированы около 5 тысяч американских солдат.
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..