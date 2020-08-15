США и Польша подписали соглашение об усиленном военном сотрудничестве. В Варшаву для этого приехал американский госсекретарь Майк Помпео. С польской стороны документ подписал министр обороны Мариуш Блащак. Как передает РИА Новосьти, соглашение, в частности, предусматривает увеличение на одну тысячу численности американского военного контингента в Польше, перебазирование в республику командования пятого корпуса сухопутных войск США. В настоящее время в Польше расквартированы около 5 тысяч американских солдат.