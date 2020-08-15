Белорусский политик Валерий Цепкало заявил, что оппозиция считает Тихановскую президентом на переходный период

Белорусский политик Валерий Цепкало заявил, что оппозиция считает Светлану Тихановскую президентом на переходный период. По его словам, ни о каких полгода руководства Александра Лукашенко речи не идет. Цепкало, который не был зарегистрирован ЦИКом для участия в президентских выборах, написал об этом в своем телеграм-канале. Ранее штабе Тихановской отметили, что будут настаивать на проведении новых выборов в течение полугода, на которые должны быть приглашены наблюдатели от международных организаций. После объявления накануне официальных итогов выборов в Белоруссии штаб Тихановской заявил, что не признает победу Лукашенко.
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