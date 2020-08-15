Z Архив новостей новости
5 11 6 1607
12:31, 15 августа 2020

Белорусский политик Валерий Цепкало заявил, что оппозиция считает Тихановскую президентом на переходный период

Белорусский политик Валерий Цепкало заявил, что оппозиция считает Светлану Тихановскую президентом на переходный период. По его словам, ни о каких полгода руководства Александра Лукашенко речи не идет. Цепкало, который не был зарегистрирован ЦИКом для участия в президентских выборах, написал об этом в своем телеграм-канале. Ранее штабе Тихановской отметили, что будут настаивать на проведении новых выборов в течение полугода, на которые должны быть приглашены наблюдатели от международных организаций. После объявления накануне официальных итогов выборов в Белоруссии штаб Тихановской заявил, что не признает победу Лукашенко.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…

5 308 6 37062 08.08
Блоги

Рустам Солнцев журналист

За Крым — ответишь? Если бы Наташа Ионова присягала на верность Украине, а после предательски, тайком оказалась бы в Крыму, то поделом. Но я не помню её присягу. И ненависти к Украине тоже не помню…

5 261 6 35867 08.08
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 211 6 24851 09.08
Голосование
5 54 6 6974 12.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверен, что Лукашенко в очередной раз оправдает доверие белорусского народа Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 102 6 14227 10.08
Новости

фото: ТАСС Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия А акции протеста организуются из-за границы и в них участвуют люди с «приличным криминальным прошлым»...

5 61 6 18884
Новости

Александр Лукашенко заявил, что собирается связаться с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии. По словам Лукашенко, это уже угроза не только Белоруссии, но и России…

5 34 6 5006
Блоги

+ Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали…

5 124 6 18256 11.08
8читать ;смотреть
Новости

Гражданин Израиля рассказал о пытках после задержания в Минске «Нас избили и поместили в автозак, продолжая наносить удары дубинками. При мне избили мальчика-инвалида и женщин. Это происходило в Советском РОВД, и руководил всем его начальник», — отметил А.Фруман…

5 49 6 18689
Блоги

Протест в Бейруте Протестующие требуют отставки правительства и наказания чиновников, по чьей вине в порту Бейрута произошел взрыв…

5 46 6 11179 08.08
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Происходящее в Республике Беларусь вызывает очень большую тревогу Мы требуем от МИДа России, от государственных правозащитных институтов России, безусловного осуждения насилия против мирных граждан — как жителей Республики, так и граждан России и других государств…

5 35 6 5387 13.08
Блоги

Сергей Марков политолог

С мятежниками говорят только об условиях капитуляции Если Лукашенко вступит с мятежниками в переговоры, то он кончит быстро или как план в отношении Януковича — расстрел без суда…

5 212 6 34526 14.08
Блоги

Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..

5 55 6 9237 14.08
Блоги

Максим Шевченко журналист

Кто разворачивает управляемый хаос Вся эта суматоха нужна как повод для ввода войск (под предлогом защиты стратегических объектов). Германия пожурит для вида (как с Крымом), но с облегчением вздохнёт — поляки же с литовцами и прочими балтами останутся с носом…

5 70 6 11837 08:48
Блоги

+ «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» Обращение Светланы Тихановской…

5 143 6 24781 14.08
Блоги

+ Лукашенко: Надо связаться с Путиным, это угроза уже не только Беларуси Лукашенко: Надо связаться с Путиным, это угроза уже не только Беларуси По мнению Лукашенко, в его стране «разворачивается агрессия» и существует «угроза не только Беларуси»...

5 52 6 9061 11:55
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Алексей Филиппов/ТАСС Умерла певица Валентина Легкоступова Это сообщила ее дочь Анетта Бриль…

6 104571
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко забраковал план с этой красивой интригой, потребовал свернуть цирк и сразу железно выписать ему 95%. Его полночи уговаривали на 80. Опытные тетки в избиркоме чуть ли не коленях стояли…

5 84 6 127371 12.08
#слушать 50:12 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 211 6 24819 09.08
Блоги

Юрий Дудь: Обращение к белорусским силовикам Что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков…

5 252 6 205943 12.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Что происходит в Белоруссии Что происходит в Белоруссии Тихановской пригрозили убить детей?..

5 184 6 174439 11.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8677289
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4592843

Сегодня в эфире