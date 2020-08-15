Александр Лукашенко заявил об элементах внешнего вмешательства в события в Белоруссии

Президент республики сказал, что это угроза не только его стране, но и России, поэтому он намерен связаться с Владимиром Путиным, приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА.

Тем временем, как передает ТАСС, жители Минска собираются на месте гибели участника протестов 34-летнего Александра Тарайковского. Люди приходят с цветами, водители сигналят в знак солидарности. Милиция не вмешивается. Около ста человек собрались и в Москве и посольства Белоруссии, сообщает наш корреспондент. По официальным данным, в результате столкновений силовиков с протестующими против официальных итогов президентских выборов, пострадали сотни человек, задержаны были более 6,5 тысяч.