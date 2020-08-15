Премьер Болгарии Бойко Борисов на фоне протестов о заявил о необходимости новой Конституции. Глава правительства накануне выступил с обращением к нации. По его словам, пришло время для перезагрузки государства и его политической модели. С резкой критикой таких планов выступил президент Болгарии Румен Радев. В республике больше месяца продолжаются протесты с требованиями отставки правительства и генпрокурора.
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