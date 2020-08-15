В Башкирии начались столкновения между силовиками и местными жителями, выступающими против разработки горы Куштау

Сегодня утром в палаточный лагерь активистов, выступающих против промышленной разработки горы Куштау ворвались сотрудники Частных охранных предприятий. Они стали избивать людей, позже пытались вытеснить их из лагеря. Активисты живой цепью встали на пути чоповцев, в ответ те начали распылять газовые смеси.

По сообщениям защитников Куштау, сейчас к горе приехал ОМОН. На пути к шихану также замечены автозаки.

В лагере протестующих находятся женщины и дети, точное число защитников пока не известно. Люди сообщают, что в палаточный лагерь протестующих проникли провокаторы.

Вчера стало известно, что Башкирская содовая компания, которая намерена разрабатывать гору для своего производства, созвала сотрудников всех заводов, входящих в структуру БСК на так называемый флешмоб у Куштау. По разным оценкам, к горе приехали до трех тысяч бюджетников их Стерлитамка и Ишимбайского района. Ранее в телеграм-каналах распространяли информацию о том, что на этот флешмоб собирали спортсменов и представителей организаций боевых искусств. Участники флешмоба приехали к горе на автобусах государственного перевозчика «Башавтотранc».

Палаточный лагерь у подножья Куштау существует уже несколько недель. Ранее власти Башкирии заявляли, что против разработки Куштау выступают ваххабиты и представители экстремистских организаций. Эту информацию распространяли через госСМИ.

Решение о передаче горы Куштау в разработку БСК было принято прошлым летом. Ранее компания планировала разрабатывать гору Торатау, однако ее удалось отстоять. Отказ передавать Торатау БСК называли одним из поводов для отставки экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова.