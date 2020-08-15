В Минске начинается прощание с первым погибшим в ходе массовых протестов в Белоруссии. Они начались после объявления официальных результатов экзитполлов на президентских выборах и сопровождались массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов.

Родственники 34-летнего Александра Тарайковского попросили жителей белорусской столицы позволить им провести церемонию прощания в узком кругу. Поэтому акция памяти погибшего мужчины проходит сегодня в другом месте – на метро Пушкинская, где он погиб. Она начинается с минуты молчания. Тарайковский погиб в минувший понедельник. Как утверждают в МВД, у него в руках сдетонировало некое взрывное устройство, которое он собирался бросить в силовиков. Но в эту версию никто не верит. Протестующие сразу предположили, что он мог погибнуть в результате попадания светошумовой гранаты. Группа Conflict Intelligence Team, проведя свое расследование, пришла к выводу, что мужчина получил пулевое ранение. Его родные утверждают, что на акции у Тарайковского был с собой лишь телефон. Его отец рассказал, что ему отказались показать тело сына. Версия о причастности силовиков кажется всем более достоверной и из-за того, милиция и ОМОН действовали на акциях – применение всего арсенала спецсредств, немотивированные нападения, избиения после задержания и издевательства в СИЗО.

По данным белорусского портала Tut.by, распространенные диагнозы у пострадавших на акциях и в СИЗО: сотрясение мозга, ушибы, кровоподтеки, ссадины мягких тканей головы, частичные разрывы внутренних органов, а также осколочные ранения и ранения резиновыми пулями.