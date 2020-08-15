Александр Лукашенко заявил, что собирается связаться с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии. Президент республики утверждает, что разворачивается внешняя агрессия по сценарию цветной революции, передает ТАСС. По словам Лукашенко, это уже угроза не только Белоруссии, но и России.