Минздрав России объявил о начале производства вакцины от коронавируса

Речь идет о препарате, который разработан центром имени Гамалеи, передает «Интерфакс». Ранее на этой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. В западных странах обращают внимание на то, что она еще не прошла этап массовых испытаний. В то же время, по сведениям интернет-издания «Фонтанка», Россия присоединилась к международным клиническим исследованиям китайской вакцины. Их проведут на базе восьми медицинских центров, в том числе частных.