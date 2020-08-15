Футболист московского ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии из-за протестов

По его словам, он не будет играть за национальную команду, пока действует режим Лукашенко. Об этом 20-летний игрок написал у себя в Инстаграме. Тем временем, бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко призвала остановить насилие в Белоруссии. Спортсменка написала в своем инстаграме, что желает мира и процветания своей родине.

Российские деятели культуры проведут сегодня онлайн-аукцион «Беларусь, чем можем», рассказал «Эху» писатель Виктор Шендерович.

Свои произведения на аукционе предложат Андрей Бильжо, Сергей Плотов, Михаил Шевелев, Алексей Федяров, Ольга Романова, Вадим Жук и Виктор Шендерович.