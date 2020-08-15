Российские чиновники и парламентарии опубликовали ежегодную декларацию о доходах

У многих из них зафиксирован заметный рост.

Самые заметные изменения за минувший год произошли в Кремле и правительстве. Там полностью сменились лидеры по доходам. Так, согласно декларации, наиболее финансово успешным сотрудником администрации президента стал полпред в Госдуме Гарри Минх. Он отчитался о заработке почти в 144 миллиона рублей против 13 миллионов в прошлом году.

В свою очередь в правительстве наибольший доход зафиксировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он смог заработать примерно на треть больше, чем в 2018-ом, то есть около 586-ти миллионов.

В парламенте лидеры не сменились. Наибольший доход среди сенаторов задекларировал представитель Камчатского края Валерий Пономарев — это 2,7 миллиарда рублей, а среди депутатов Госдумы единорос Григорий Аникеев, у которого стало на 2,3 миллиарда больше.

В свою очередь доход президента Владимира Путина составил порядка десяти миллионов рублей. Список его имущества не изменился – это квартира в 77 кв.м, три автомобиля советского производства и прицеп.