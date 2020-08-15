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11:03, 15 августа 2020

В центре Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса, уверяют, что в течение года обеспечат ей всех россиян

При этом третий этап испытаний препарата, который считается самым длительным, пока не проведён.

Первые партии получат около 15-ти российских регионов, рассказал директор исследовательского центра Гамалеи Александр Гинцбург агентству ТАСС. Куда именно поступит препарат — он не уточнил. Производством вакцины от коронавируса займутся три предприятия. Каждое из них в скором времени должно выпускать миллион доз каждый месяц, надеется Гинцбург. Он также рассказал о третьем этапе испытаний нового препарата. В нём примут участие около двух тысяч добровольцев. Поэтому испытания могут затянуться. Впрочем, директор центра Гамалеи уверяет, что они напротив будут более лёгкими, чем раньше. Тестирование проведут амбулаторно. На этой неделе президент Путин объявил о регистрации в России по его словам первой в мире вакцины от коронавируса. Прививать ей сначала планируют людей из групп риска — врачей, учителей, а также пожилых людей. Вакцинировать будут бесплатно и добровольно. Следить за состоянием людей, сделавших прививку, предполагается, в том числе, с помощью мобильного приложения.

Западные страны, а также Всемирная организация здравоохранения усомнились в эффективности препарата, зарегистрированного в России. Между тем несколько государств — в их числе Молдавия и Вьетнам – уже пытаются договориться с Москвой о поставках препарата.

Минздрав РФ сообщает о начале производства вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в России.

«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.



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