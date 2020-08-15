Новые акции протеста ожидаются сегодня в Белоруссии

Также в Минске будут прощаться с погибшим во время столкновений в центре города.

Участники многотысячного митинга на площади Независимости в центре Минска еще накануне пообещали вернуться сюда в субботу. Пока же, как передает агентство ТАСС, улицы города пустые. Не видно ни большого числа людей, ни силовиков. Ожидается, что люди сегодня выйдут с требованием отставки президента и против фальсификаций на выборах и в других городах республики Накануне бывший кандидат в президенты и основной оппонент Александра Лукашенко на этих выборах Светлана Тихановская призвала мэров самим организовать мирные акции протеста в эти выходные.

В полдень в столице Белоруссии в ритуальном зале на улице Ольшевского, это в северо-западной части города, начнется прощание с Александром Тарайковским. Он погиб во время протестов в центре Минска 10 августа. Следствие настаивает, что причиной смерти стало взрывное устройство, которое якобы взорвалось у Тарайковского в руке, когда он пытался бросить его в ОМОН. Однако семья Александра в это не верит. Они уверены, что его застрелили силовики, родные Тарайковского даже нашли видеозапись в подтверждение своей версии.

Протесты в Белоруссии не стихают с воскресенья. Первые несколько дней силовики жестко задерживали и избивали людей, которые выходили на акции. Накануне многотысячный митинг в центре города прошел без столкновений.