Федеральный штаб по коронавирусу в России сообщил еще и 119 умерших

Днем ранее в официальной статистике были отражены 114 смертей пациентов с новой инфекций. Общее число жертв коронавируса в России, согласно данным оперативного штаба, превышает 15 тысяч человек. Согласно подсчетам того же штаба, за сутки в России выявлено более 5 тысяч случаев заражения, выздоровели почти 6, 5 тысяч. Всего с начала пандемии, как говорится на правительственном сайте стопкоронавирус. рф, обнаружено почти 918 тысяч заболевших.
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..