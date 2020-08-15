Федеральный штаб по коронавирусу в России сообщил еще и 119 умерших

Днем ранее в официальной статистике были отражены 114 смертей пациентов с новой инфекций. Общее число жертв коронавируса в России, согласно данным оперативного штаба, превышает 15 тысяч человек. Согласно подсчетам того же штаба, за сутки в России выявлено более 5 тысяч случаев заражения, выздоровели почти 6, 5 тысяч. Всего с начала пандемии, как говорится на правительственном сайте стопкоронавирус. рф, обнаружено почти 918 тысяч заболевших.