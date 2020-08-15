Дональд Трамп запретил владельцу видеосервиса TikTok иметь активы в США

Связанная с Китаем компания ByteDance должна будет их продать в течение 3 месяцев, говорится в указе. Кроме того, ByteDance обязана уничтожить все собранные ею личные данные пользователей. В начале августа Трамп потребовал от владельцев TikTok до 15 сентября продать приложение американской компании. В качестве потенциального покупателя выступает Microsoft. В противном случае работа сервиса на территории США будет приостановлена. В Белом доме считают, что TikTok угрожает нацбезопасности страны, собирая личные данные пользователей и передавая их властям КНР. Власти Китая назвали действия Вашингтона «запугиванием и манипуляцией».