Президент Украины раскритиковал решение передать Москве россиян, которые в Минске назвали бойцами ЧВК «Вагнер»

Владимир Зеленский отметил, что такой шаг не соответствует дружественным отношениям Украины и Белоруссии. Политик написал это в своем «Фейсбуке». Накануне вечером посол России в Минске Дмитрий Мезенцев подтвердил, что российской стороне были переданы 32 россияне, ранее задержанные в Белоруссии. В республике их подозревали в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.