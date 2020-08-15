Глава представительства Римско-католической церкви в Белоруссии призвал власти республики прекратить насилие

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич также заявил о необходимости незамедлительно освободить всех невинных граждан, задержанных на мирных акциях, говорится на сайте епархии. Обращение митрополита адресовано президенту Александру Лукашенко и представителям властных структур разных уровней, передает «Интерфакс». Накануне остановить насилие Лукашенко призвал митрополит Минский и Заславский Павел, который возглавляет в республике отделение Русской православной церкви. Ранее он, а также патриарх Кирилл поздравили Александра Лукашенко с победой на выборах.
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