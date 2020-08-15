Пентагон создал рабочую группу, которая займётся изучением неопознанных летающих объектов

Обнаружить, проанализировать и составить список НЛО, которые потенциально могут угрожать безопасности страны. В этом состоит миссия специальной рабочей группы при Минобороны США, сообщается на сайте военного ведомства. В Пентагоне хотят лучше понять природу и происхождение неопознанных летающих объектов. В апреле министерство опубликовало видеозаписи, на которых с военных самолётов были сняты объекты внешне не похожие ни какие известные летательные аппараты. Один как писала газета New York Times со ссылкой на пилотов был в форме волчка, который двигался против ветра, другой в форме сферы, заключённой в куб. Американцев, впрочем не только их, давно волнует тема неопознанных летающих объектов. Президент Трамп в июне обещал подумать над возможностью рассекретить документы о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947-м году. Западные СМИ несколько лет назад сообщали о правительственной программе США по изучению НЛО, её бюджет оценили более чем 20 миллионов долларов. В рамках и появилась рабочая группа.

Пентагон планирует в течение полугода раскрыть часть собранных данных о НЛО.