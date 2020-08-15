Участок красной ветки московского метро с этого дня закрыли до 19 августа. В это время поезда будут ходить только до станции «Саларьево». На участке от «Коммунарки» до «Филатова Луга», как сообщили в столичном метрополитене, будет проведены работы по обустройству современного бысстыкового пути. Между закрытыми станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы.
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