Мэр Сочи заявил, что курорт уже посетили эти летом полтора миллиона человек

Из них каждый четвертый турист едет также в Абхазию, сообщил Алексей Копайгородский, передает «Интерфакс». С этого дня из Сочи в Гагры и обратно ходит поезд РЖД. В компании отметили, что состав оформлен в советской стилистике. Независимость Абхазии признает Россия и еще несколько стран, большинство государств мира считает ее частью Грузии. Сочи стал пользоваться как курорт в России особой популярностью на фоне закрытых из-за пандемии границ.
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Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..