Мэр Сочи заявил, что курорт уже посетили эти летом полтора миллиона человек

Из них каждый четвертый турист едет также в Абхазию, сообщил Алексей Копайгородский, передает «Интерфакс». С этого дня из Сочи в Гагры и обратно ходит поезд РЖД. В компании отметили, что состав оформлен в советской стилистике. Независимость Абхазии признает Россия и еще несколько стран, большинство государств мира считает ее частью Грузии. Сочи стал пользоваться как курорт в России особой популярностью на фоне закрытых из-за пандемии границ.