Шестую субботу подряд в Хабаровске проходит шествие в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала

Акции после его ареста устраивают в городе каждый день уже больше месяца.

«ЯМЫСергейФургал», «Фургал — наш выбор», «Нас будет больше» и «Пока мы едины — мы непобедимы» — Впереди колонны из тысяч протестующих растяжка с надписью: «Юрий Буртовой не следователь, а портной». Речь о следователе, который ведет дело Сергея Фургала. Колонна прошла по проезжей части главной улицы города от площади Ленина к зданию правительства, где уже у входа ожидала цепь полицейских – они встают так на каждой акции. Но и на этот раз они в происходящее не вмешивались. На акции звучали лозунги в поддержку Белоруссии, где также проходят масштабные протесты после выборов президента – их жители считают нечестными. Там ранее началась всеобщая забастовка предприятий, и на митинге в Хабаровске предложили перенять этот опыт – идею озвучил координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин. Акции в Хабаровске и Белоруссии перекликаются и по риторике – и там и там на плакатах демонстрантов часто можно встретить призывы к властям не занижать численность протеста, на одном из них написано: «хватит врать, выходит не 20-30 человек, а десятки тысяч!»

Мэрия Хабаровска в этот раз насчитала 1,5 тысячи протестующих, заявив о снижении количества участников митинга. Там также сообщили о том, что за все время было составлено 140 протоколов об административных правонарушениях.