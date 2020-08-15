К бойкоту нынешней власти в Белоруссии присоединились лауреаты фонда президента республики

В знак протеста они отказываются от званий и привилегий.

Белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в собственной стране, говорится в открытом письме стипендиатов президентского фонда. Они считают, что носить звание президентского лауреата, когда глава государства допускает обман и зверские избиения своих же сограждан невозможно, пишет белорусское издание Tut.by. Сейчас трудно спокойно находиться на улице, граждане республики не могут высказывать свое мнение, в стране царит атмосфера негодования и страха. В открытом письме стипендиаты требуют отставки Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии; освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании; прекращение насилия со стороны силовиков. От звания и привилегий отказались уже около ста человек. Они пообещали, что все денежные средства, по возможности, будут перечислены ими в фонд поддержки пострадавших от действий силовых структур.

Тем временем к бойкоту присоединяются и спортсмены. Так, белорусский футболист и нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин написал в своем инстаграмме, что он отказался выступать за сборную республики, пока в Белоруссии действует режим Лукашенко.