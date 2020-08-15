Футболисты мюнхенской «Баварии» забили в ворота «Барселоны» восемь мячей. Испанская команда во главе с Лионелем Месси смогла ответить двумя голами. В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с победителем пары «Лион» — «Манчестер Сити».