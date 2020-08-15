Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о готовности к диалогу с Японией по историческим проблемам

Политик выступил на церемонии по случаю 75-ой годовщины освобождения страны от японского колониального господства. Как передает ТАСС, Мун Чжэ Ин, в частности, затронул тему противоречий Сеула и Токио по вопросу выплаты компенсаций корейцам, которые стали жертвами принудительной трудовой мобилизации. В свою очередь, японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая в Токио на памятной церемонии, пообещал, что Япония больше никогда не примет участие в войнах.