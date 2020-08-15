Совбез ООН отклонил американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана. За голосовали США и Доминиканская республика, против – Россия и Китай, 11 стран воздержались. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон не оставит попыток продлить ограничения против Ирана.
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