Глава центра имени Гамалеи полагает, что россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Александр Гинцбург отметил, что ближайшее время три предприятия будут выпускать ежемесячно по миллиону доз, затем скорость производства будет расти, передает ТАСС. Гинцбург еще раз подтвердил, что вакцина, созданная его центром, еще не прошла третий этап необходимых испытаний, в котором обычно участвуют тысячи людей. Ранее президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину получат, прежде всего, медицинские работники и учителя.