В Хабаровске шестую субботу подряд прошли акции в поддержку Сергея Фургала. Как передает «Новая газета», протестующие скандировали лозунги о том, что они здесь власть и что Фургал – их выбор. Звучали и лозунги в поддержку демонстраций в Белоруссии. По оценкам властей, на центральную площадь вышли полторы тысячи человек, но местные издания отмечают, что людей на улицы вышло гораздо больше.