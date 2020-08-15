В Хабаровске шестую субботу подряд прошли акции в поддержку Сергея Фургала. Как передает «Новая газета», протестующие скандировали лозунги о том, что они здесь власть и что Фургал – их выбор. Звучали и лозунги в поддержку демонстраций в Белоруссии. По оценкам властей, на центральную площадь вышли полторы тысячи человек, но местные издания отмечают, что людей на улицы вышло гораздо больше.
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