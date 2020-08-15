Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что видео со Светланой Тихановской было записано в ее кабинете. Ермошина сказала, что оставила ее вместе с адвокатом и двумя высокопоставленными силовиками, а сама ушла, пишет белорусская газета «Комсомольская правда». Видеообращение, в котором кандидат в президенты Светлана Тихановская призывает белорусов прекратить протесты, было опубликовано 11 августа. Сторонники политика, которые уверены в ее победе на президентских выборах, считают, что видео было ей записано под давлением. Тихановская после этого уехала в Литву.



В Белоруссии сегодня ожидаются новые демонстрации против президента Александра Лукашенко. В Минске пройдут похороны погибшего во время протестов Александра Тарайковского.