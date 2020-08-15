США и Китай проведут сегодня переговоры по первой фазе торговой сделки между двумя странами

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ будут общаться по видеосвязи.

В рамках торговой сделки, которую до пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп сделал приоритетом своей внешней политики, Китай согласился закупить американские товары примерно на 200 миллиардов долларов больше, чем в 2017 году. Но Пекин не выполнил свои обязательства, отчасти из-за экономического спада, вызванного пандемией. Китай не просто отстает от темпов, прописанных в соглашении, а импортирует сельскохозяйственную продукцию намного ниже уровня 2017 года. Американские фермеры, у которых Пекин обязался закупать продукцию, составляют электоральную базу Дональда Трампа — иными словами, от выполнения торговой сделки с Китаем зависит и судьба президента США на ноябрьских выборах. Параллельно с этим отношения между двумя странами находятся на пике напряженности после того, как США закрыли консульство Китая в Хьюстоне, обвинив дипломатов в шпионаже, а Пекин прекратил работу консульства США в Чэнду, Трамп объявил о запрете социальной сети ТикТок и мессенджера WeChat на территории США с середины сентября, американским государственным ведомствам и господрядчикам с этой недели запрещено использовать оборудование пяти крупнейших телекоммуникационных компаний, включая Хуавей, а в четверг Госдеп внес в список иностранных агентов Институт Конфуция.

Как сообщают американские СМИ, на сегодняшних переговорах вице-премьер Китая намерен расширить повестку и поднять вопрос о работе китайских компаний в США.