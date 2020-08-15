В ряде российских регионов сегодня продолжат снимать ограничения, введённые из-за коронавируса. Помимо этого Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией.

В Брянской области с этого дня откроются кинотеатры и театры, дома культуры, рестораны, кафе, читальные залы библиотек. При этом они должны быть заполнены не более чем на 50 процентов. В общественном транспорте, торговых точках и местах скопления людей маски по-прежнему обязательны. За нарушение режима грозит штраф. В Псковской области сегодня возобновят работу кинотеатры, аттракционы и бассейны, их закрыли в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса. Масочный режим в регионе тоже сохраняется. На этом фоне Россия сегодня возобновит авиасообщение ещё с одной страной — ей станет Швейцария. Полеты будут выполняться только из столичного аэропорта Шереметьево по сокращенной программе — раз в неделю по субботам. В компании Аэрофлот рассказали, что по мере восстановления международного воздушного сообщения рейсов может стать больше. Прибывающие из России в Швейцарию обязаны пройти десятидневный карантин. Наша страна в начале месяца возобновила полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

Россия с конца марта приостановила международное сообщение из-за пандемии коронавируса. Источники агентства ТАСС в авиационной отрасли недавно не исключали, что Москва может полностью отменить запрет 11 августа, но этого не произошло.