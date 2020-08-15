Фольклорно-этнографический праздник состоится в усадьбе Даровое, где прошло детство Достоевского

Праздник начнется ровно в полдень. Все желающие смогут узнать как жила семья Достоевских в Даровом, куда приезжали на летние месяцы, о котором Достоевский писал: «Это место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю жизнь и где всё полно для меня самыми дорогими воспоминаниями».

На площадке старинных ремесел вас научат плести лапти по особому способу, поиграть в лапотьбол и иные крестьянские игры, попробовать себя в росписи изразцов, в ткачестве, а также в приготовлении блюд дворянской кухни XIX века, каких — говяжий бульон с хлебными гренками, рисовые шарики, отварной цыпленок с эстрагоном под белым соусом и варенье, которое очень любил будущий писатель из липового цвета и который специально для этого заготовили еще в июне.

Достоевский отказался от своей доли наследства в Даровом в 1844-м году. В 1974-м году усадьба приобрела статус музея республиканского значения, а с 1990 стала филиалом Зарайского художественного музея.

Ныне в сохранившемся флигеле, принадлежавшем Достоевским, размещена экспозиция, представляющая период их пребывания в Даровом.