Глава центра имени Гамалеи надеется, что россиян можно будет обеспечить вакциной от коронавируса за 9-12 месяцев

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что россиян можно будет полностью обеспечить вакциной от коронавируса за 9-12 месяцев. По его словам, первые поставки препарата будут осуществляться в 10-15 регионов страны, однако не уточнил, в какие именно.

На этой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, назвав ее «Спутник V». ВОЗ и многие зарубежные специалисты усомнились в ее эффективности и безопасности, поскольку еще не были проведены все необходимые испытания.