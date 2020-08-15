В Хабаровске прошло очередное субботнее шествие в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Уже шестое с начала протестов. Число участников городская администрация оценила в 1,5 тысячи человек, отметив, что численность митингов снижается. Люди собрались на центральной площади Ленина, откуда отправились шествием по улицам города. К лозунгам за Фургала добавились лозунги в поддержку Белоруссии, отмечает новостной портал DVHAB.RU. Сколько человек участвует в митинге, он не уточнил.

В городской администрации отметили, что за время митингов было составлено около 140 протоколов об административных правонарушениях, 13 активистов арестовали.