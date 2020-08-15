Екатеринбург сегодня празднует 297-летие. Праздничные мероприятия в честь Дня Города решили не отменять, несмотря на ещё действующие коронавирусные ограничения. Выступать артисты и гости праздника будут на крышах в центре Екатеринбурга, куда не сможет попасть публика. Одновременно с этим в Екатеринбурге будут работать офлайн-площадки на открытом воздухе, а вечером запустят фейерверк.

Основой празднования Дня Города в Екатеринбурге решили сделать прямой эфир. Начиная с полудня, два городских телеканала и несколько интернет-площадок будут онлайн транслировать все события, которые до коронавируса были зрелищами и концертами. Так в онлайн ушли «Городская свадьба» с розыгрышем квартиры, конкурс Мисс Екатеринбург, выступления Олега Майами, репера Natanа и группы «Чайф». Как выяснилось во вторник, «Чайфы» отыграют концерт на крыше городской ратуши. При этом не все площадки празднования Дня Города в Екатеринбурге будут онлайн и без публики. За два дня до праздника глава городского управления культуры Илья Марков заявил, что в субботу в Екатеринбурге разрешено посещение праздничных площадок на открытом воздухе, — необходимо лишь соблюдать масочный режим и дистанцию. Само празднование 297-летия Екатеринбурга глава городского управления культуры сравнил с обычным Днем Рождения, заявив, что оставлять людей без праздника нельзя. И что «поднятие эмоционального настроение во время карантина это важная задача».

Завершится День Города в Екатеринбурге праздничным салютом.