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08:02, 15 августа 2020

Министры иностранных дел государств Евросоюза договорились о санкциях в отношении Беларуси

Как стало известно из дипломатических кругов, санкции направлены против лиц из окружения президента Александра Лукашенко, несущих ответственность за применение силы против демонстрантов и подтасовку результатов выборов. Отмененное решение о прежних санкциях было принято в 2016 году. Поэтому предполагается, что новых рамочных условий, а также голосования всех лидеров ЕС на этот раз не потребуется.

Европейская служба по международным делам должна подготовить соответствующий список лиц. Пока остается неясным, коснутся ли санкции самого Александра Лукашенко. Министры иностранных дел были единогласны во мнении не признавать его легитимным президентом в случае, если будет установлены манипуляции выборов.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в начале совещания, что Евросоюз собирается усилить давление на нынешнее руководство Беларуси. Политик подчеркнул, что решение о круге лиц будет принимать Европейский совет, но для этого необходимы конкретные доказательства. По словам министра иностранных дел ФРГ, важно начать диалог, провести проверку результатов выборов и добиться освобождения заключенных.

Виктор Орбан сначала высказывался против принятия санкций, однако впоследствии Венгрия также дала свое согласие.



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