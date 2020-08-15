Страны Евросоюза не признали результаты президентских выборов, объявленных ЦИК Белоруссии

Внешнеполитическим структурам ЕС в Брюсселе поручено начать составление списка официальных лиц, связанных с Александром Лукашенко, которые могут быть подвергнуты индивидуальным санкциям. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.

Министры пока не приняли окончательного решения, поскольку видеоконференция не является формальным совещанием Совета ЕС. Это может быть сделано в сентябре.

Большинство министров, по словам дипломатических источников, склонялись к введению именно адресных санкций, а не экономических, которые могли бы повредит стране в целом. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала такое решение.