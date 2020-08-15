Великобритания вводит обязательный двухнедельный карантин для приезжих сразу из пяти стран

Таким образом на островах отреагировали на рост заболеваемости коронавирусом. Пребывающие в Британию из Нидерландов, Монако, Мальты, Арубы, а также островов Теркса и Кайкоса с сегодняшнего дня обязаны четырнадцать дней провести на карантине.

Чиновники приняли такое решение после того, как в этих странах за последние семь дней заболеваемость превысила планку в двадцать случаев на сто тысяч человек.

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс объявил, что это необходимый шаг для защиты местных жителей. По его словам государство проделало очень большую работу, чтобы уровень заболеваемости в Соединённом королевстве снизился, и последнее, чего бы сейчас хотелось, это люди, которые, вернувшись домой, принесли бы с собой заразу.

О решении ввести принудительный карантин для пяти стран чиновники объявили только вчера. Как сообщает британская телерадиокомпания BBC, для многих подданных это может оказаться значительной проблемой. По её данным, в одной только Франции вчера отдыхали около ста шестидесяти тысяч британцев, и если они не успели вернуться за день, многие из них будут вынуждены пропустить работу или учёбу.

Великобритания стала одной из немногих стран, которая в этом году так и не закрыла границы из-за пандемии коронавируса.