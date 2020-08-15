Завершается прием заявок на субсидии бизнесу для профилактики коронавируса

Предложенные правительством деньги должны частично покрыть расходы на медицинские маски, перчатки, градусники и средства дезинфекции, которые работодатели обязаны закупать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«Российская газета» напоминает, что субсидию могут получить малые и средние предприниматели в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования.

Выплата состоит из 15 тысяч рублей и еще 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника. Заявления можно подать по почте, через личный кабинет налогоплательщика и на сайте Федеральной налоговой службы.

Субсидию не получат бизнесмены, которые начали процедуру ликвидации или банкротства, и те, кто долги по взносам и налогам превышают 3 тысячи рублей.

Налоговая служба одобрила почти 200 тысяч заявлений на общую сумму более 8 миллиардов рублей. Соответствующие реестры на перечисление субсидий переданы в Федеральное казначейство.