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07:05, 15 августа 2020

Тихановская призвала мэров всех белорусских городов организовать мирные акции протеста против результатов выборов

Тихановская также добавила, что ее победа в минувших выборах очевидна.

По ее словам, это видно из копий протоколов голосования с избирательных участков, где голоса были посчитаны честно



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