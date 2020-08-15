В Москве скончалась известная певица Валентина Легкоступова

Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет, об этом в Instagram сообщила ее дочь Анетта Бриль. Она не раскрыла детали произошедшего. Известно, что артистка ранее находилась в коме. Ее дочь рассказывала, что отвезла матьи ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу, так как они оба были сильно пьяны.

Впоследствии у артистки обнаружили черепно-мозговую травму, ее перевезли в другую больницу и прооперировали. По словам супруга исполнительницы, она упала в ванной. Бриль заявила, что разбираться будет Следственный комитет.

Валентина Легкоступова советская и российская эстрадная певица, преподавательница. Наибольшую известность артистке принесла песня «Ягода-малина», которая впервые прозвучала в новогодней программе «Голубой огонек». В 2001 году она получила звание заслуженной артистки России.

Дату прощания с артисткой объявят позже.